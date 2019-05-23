كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قامت “Google” بتخزين كلمات مرور بعض المستخدمين في شكل نص عادي لسنوات

متابعة-سنيار: كشفت “Google” أنها خزنت كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين عن طريق الخطأ دون أي حماية وذلك في شكل نصوص عادية وتحديدًا لمستخدمي خدمة “G Suite”.

وفي تدوينة يوم الثلاثاء، قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها اكتشفت المشكلة في منتج “Google” الشهير للمؤسسات، “G Suite”، في يناير.

وعادة ما تقوم الشركة بتخزين كلمات المرور على خوادمها في حالة تشويش مشفرة تعرف باسم التجزئة، لكن الخلل في ميزة استرداد كلمات المرور الخاصة بخدمة “G Suite للمسؤولين قد تتسبب في تخزين كلمات المرور غير المحمية في البنية التحتية للوحة التحكم، والتي تسمى وحدة تحكم المشرق وقد عطلت جوجل الميزات التي تحتوي على الخطأ.

قام هذا الخطأ، الذي كان موجودا منذ عام 2005، بتخزين نسخة نصية من كلمة المرور في وحدة تحكم إدارة “G Suite”، وقد تعاملت تويتر وفيسبوك مع أخطاء كلمات المرور الخاصة بالنص العادي في الـ 18 شهرًا الماضية، وعندما خلصت هاتان الشركتان إلى أنه لم يكن من الضروري إعادة ضبط كلمات مرور المستخدم تلقائيًا، فإن جوجل أيضا اتخذت هذه الخطوة.

وقالت سوزان فراي، نائب رئيس قسم الهندسة في Google Cloud Cloud، في منشور المدونة “هذه الممارسة لم ترق إلى مستوى معاييرنا”.

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“لتوضيح الأمر، بقيت كلمات المرور هذه في بنيتنا الأساسية المشفرة الآمنة، وتم إصلاح هذه المشكلة ولم نر أي دليل على الوصول غير الصحيح إلى كلمات المرور المتأثرة أو إساءة استخدامها.”

لم تكشف Google عن عدد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخطأ، ولكن المشكلة تؤثر فقط على مستخدمي “G Suite”، ولا تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون حسابات المستهلكين المجانية من “Google”.

قالت الشركة إنها اتصلت بمسؤولي “G Suite” لتغيير كلمات المرور المتأثرة، وأعادت تعيين كلمات المرور للمستخدمين الذين لم يفعلوا ذلك.

ورغم أن مشكلة أمان “Google” قد تكون ضعيفة بالمقارنة، إلا أنها تأتي بعد اكتشاف ملايين كلمات المرور المخزنة بنص عادي بواسطة Facebook مرة أخرى في مارس.