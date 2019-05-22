شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصنع سويدى ينتج أول زجاجة خمر بتقنية الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت إحدى شركات تقطير الويسكى فى السويد بتقنية الذكاء الاصطناعى لإنتاج مزيجها الخاص، وانضمت شركة Mackmyra إلى مايكرسوفت و Fourkind لتطوير أول ويسكى بدعم من الذكاء الاصطناعى فى العالم.

ومن المقرر طرح أول زجاجة ويسكى يتم إنتاجها فى مصنع التقطير السويدى للبيع هذا الخريف، على الرغم من أن السعر لا يزال غير واضح، ووفقا للشركة المنتجة، فإن المزيج هو "فاكهي، مالح قليلاً وذو نهاية جافة".



ويسكى

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ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تأتى مهمة الذكاء الاصطناعى فى ضبط عملية صنع الويسكى، وتعديل عملية النضج لإنشاء نكهات جديدة ومثيرة، وقالت أنجيلا دورزيو، من شركة Mackmyra: "إننا نعتبر الذكاء الاصطناعى جزءًا من مطورنا الرقمي، ومن المثير حقًا أن نطور ذكاء اصطناعى مكملاً لحرفة إنتاج ويسكى عالى الجودة".

ولتدريب الذكاء الاصطناعى، قام الباحثون بتغذية الوصفات الحالية لنظام ماكميرا، وكذلك بيانات المبيعات وتفضيلات العملاء، وبناءً على هذه المعلومات، يمكن للذكاء الاصطناعى إنشاء أكثر من 70 مليون نكهة تتوقع أنها ستكون شائعة".