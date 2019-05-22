شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف سر العلاقة بين تكون القمر ووجود الماء إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الأرض فريدة من نوعها في نظامنا الشمسي، حيث إنها الكوكب الوحيد الذي يحتوي على كمية كبيرة من الماء وقمر كبير نسبيًا، والذي يعمل على استقرار محور الأرض.

ووفقا لموقع "phys"، أصبح بمقدور علماء الكواكب بجامعة مونستر (ألمانيا) أن يثبتوا لأول مرة، أن الماء جاء إلى الأرض بتكوين القمر منذ حوالي 4.4 مليار سنة.

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وتشكل القمر عندما اصطدمت الأرض بجسم بحجم المريخ، يسمى "ثيا"، حيث افترض العلماء سابقا أن الكوكب قد نشأ في النظام الشمسي الداخلي بالقرب من الأرض، ولكن الباحثين من جامعة مونستر الآن يظهروا أن ثيا جاءت من النظام الشمسي الخارجي، وأنها توفر كميات كبيرة من الماء على الأرض.

كما أنه تشكلت الأرض في النظام الشمسي الداخلي الجاف، ومن المفاجئ إلى حد ما وجود مياه على الأرض، ولفهم سبب هذه الحالة، عاد العلماء للوقت الذى تشكل فيه النظام الشمسي قبل حوالي 4.5 مليار سنة.

وأكد العلماء أن هذه الدراسة سمحت لأول مرة بربط أصل الماء على الأرض بتكوين القمر، وببساطة فبدون القمر لن تكون هناك حياة على الأرض".