تكنولوجيا: MediaTek تستعد لكشف النقاب عن شريحة مودم 5G لاحقاً هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة MediaTek إعلان تشويقي جديد لإصدارها القادم من شرائح مودم 5G ، إستعداداً للإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

قدمت كلاً من كوالكوم، سامسونج إلى جانب هواوي رقاقات مودم 5G خلال الفترة الماضية، واليوم تستعد صانعة الرقاقات MediaTek لإطلاق إصدارها الخاص من رقاقات المودم.

ولقد جاء إعلان MediaTek التشويقي بعبارة “it’s almost time” مع موعد لإطلاق الرقاقة خلال شهر مايو، لذا من المتوقع تعلن MediaTek عن الرقاقة خلال 10 أيام كحد أقصى.

Advertisements

ولقد قدمت MediaTek منصة Helio M70 كإصدار 5G من الشركة، إلا أن هذا الإصدار من شرائح 5G لن يصل إلى الهواتف الذكية في وقت قريب، أيضاً لم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل حول شريحة المودم وما إذا كانت ستأتي مدمجة في رقاقة معالج، أو أن الشركة ستقدم رقاقة M70 بشكل منفصل.

يذكر أن Mediatek تتجه في الوقت الحالي للتركيز على إنتاج رقاقات مودم 5G بتقنية الذكاء الإصطناعي إلى جانب رقاقة Helio P90 بدقة تصنيع 12 نانومتر والتي تأتي بوحدة معالجة مستقلة بتقنية الذكاء الإصطناعي أيضاً، كما تصل لسرعات جيجابت.

المصدر

اعلان

