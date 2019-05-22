تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتف nova 5 مع شاحن بقدرة 40W

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط هواوي لدعم هواتفها المتوسطة بتقنية شحن سريع، حيث يأتي هاتف nova 5 لاحقاً مع شاحن سريع بقدرة 40W.
إعتمدت شركة هواوي هاتفين SEA-TL10 و SEA-AL10 مؤخراً في 3C، حيث يأتي صندوق تغليف الهاتفين مع شاحن بقدرة 40W وفقاً للرقم التسلسلي للشاحن الذي يأتي بنفس الرقم لشاحن P30 Pro.
وتؤكد التسريبات على أن هذه الإصدارات هي سلسلة nova المتوسطة من هواوي، وذلك وفقاً للجدول الزمني لإطلاق هواتف nova الذي كان في نفس الموعد من العام الماضي، لذا من المتوقع إطلاق سلسلة nova 5 قريباً.
ولقد رصد الهاتفين على موقع Eurasian في تسريبات أخرى، حيث يأتي الإصدار الأول برمز SEA-LX1 أو هاتف nova 5، بينما يأتي الإصدار الثاني برمز SEA-LX1U أو nova 5i.
كما كشفت تسريبات مصورة للحافظة الخاص بهاتف nova 5 عن تصميم يحاكي هاتف هواوي P30 lite، لكن مع مستشعر للبصمة إلى أسفل الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن سلسلة nova 5 لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات هواوي في هواتفها المتوسطة هذا العام.
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