تسريب قاعدة بيانات المؤثرين والمشاهير على شبكة إنستاجرام

فاطمة أيت طالب - دبي - تخزين معلومات جهات الإتصال في قاعدة بيانات له معنى كبير، ولكن يكون من المنطقي لو تم حماية قاعدة البيانات هذه بكلمة مرور. لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال مع قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الإتصال الخاصة بملايين المؤثرين والمشاهير وحسابات العلامات التجارية في إنستاجرام.

وبحسب ما ورد، فقد تم ترك قاعدة البيانات هذه مكشوفة بسبب نسيان شخص ما إضافة كلمة مرور إليها. هذا يعني أن أي شخص إكتشف مكان تخزين قاعدة البيانات هذه سيكون بإمكانه الوصول إليها دون الحاجة إلى أي أدوات إختراق خاصة أو أدوات تكسير كلمة المرور. ويقال بأن قاعدة البيانات هذه تضم معلومات تخص أكثر من 49 مليون طرف.

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ومع ذلك، فإن بعض هذه المعلومات ليست بالضرورة خاصة. وذلك لأن المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات كانت معلومات تم سحبها من حسابات إنستاجرام العامة. يتضمن ذلك السيرة الذاتية والصور الشخصية وعدد المتابعين وما إلى ذلك، وهذه المعلومات لطالما كان من الممكن الحصول عليها بسهولة إذا تابعت ذلك الشخص. في الوقت نفسه، كانت المعلومات الخاصة الأخرى المدرجة في قاعدة البيانات هذه تشمل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

منذ ذلك الحين، تم فصل قاعدة البيانات هذه عن شبكة الإنترنت، وقالت الفيسبوك في بيان صادر لموقع TechCrunch : ” نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموضحة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من إنستاجرام أو من مصادر أخرى “.