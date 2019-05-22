مايكروسوفت تصدر النسخة التجريبية من المتصفح Microsoft Edge لنظام MacOS

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة مايكروسوفت على نسخة MacOS من المتصفح Microsoft Edge منذ عدة أشهر. الآن، قررت الشركة الأمريكية إصدار النسخة التجريبية من هذا المتصفح لمستخدمي حواسيب Mac حتى يتسنى لأولئك المهتمين إختبار هذا المتصفح قبل صدوره بشكل رسمي. وتسمح مايكروسوفت الآن لمستخدمي Mac بتحميل النسخة التجريبية من المتصفح Microsoft Edge لنظام MacOS.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسريب نسخة أولية من المتصفح Microsoft Edge لنظام MacOS أثناء مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطورين Microsoft BUILD 2019. ومع ذلك، فقد قررت شركة مايكروسوفت الآن إصدار النسخة التجريبية من هذا المتصفح بشكل رسمي للحواسيب التي تعمل بنظام MacOS 10.12 أو إصدار أعلى.

تشمل التحسينات التي تم إضافتها إلى المتصفح Microsoft Edge حتى الآن دعمًا لإختصارات لوحة مفاتيح Mac وحتى شريط Touch Bar الموجود في حواسيب MacBook الجديد. لقد أضافت الشركة حتى القدرة على تغيير نوافذ المتصفح من خلال شريط Touch Bar. سوف يلاحظ المستخدمون أيضًا الزوايا الدائرية لنوافذ المتصفح في نظام MacOS، ولكن ستقوم شركة مايكروسوفت بتطبيق نفس التغييرات على واجهة مستخدم المتصفح في نظام Windows.

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يمكن لأولئك الذين يرغبون في إختبار المتصفح Microsoft Edge لنظام MacOS تحميله من الموقع الرسمي للشركة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه لم يتم بعد تأكيد متى سيتم إصدار النسخة الرسمية والمستقرة من المتصفح Microsoft Edge على نظام التشغيل التابع لشركة آبل.