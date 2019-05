الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G سيشق طريقه إلى أوروبا غدًا الخميس

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G طيلة هذا العام، فقد بدأنا الآن برؤية هذه الهواتف الذكية يتم عرضها للبيع في المزيد من المناطق حول العالم. واليوم، أعلن رئيس شركة Xiaomi في أوروبا الغربية، السيد Wen Ou من خلال حسابه الرسمي على شبكة تويتر أن الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G سيشق طريقه إلى أوروبا.

ووفقا للسيد Wen Ou، فقد ذكر أن الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G سيكون متوفرًا للشراء إبتداء من يوم غد الخميس الموافق لـ 23 مايو في بلدين أوروبيين، ويتعلق الأمر هنا بكل من فرنسا وإيطاليا. وتجدر الإشارة إلى أن Xiaomi Mi Mix 3 5G هو أول هاتف يدعم شبكات 5G يصبح متوفرًا في هذين البلدين. وبعدما وصل الآن إلى فرنسا وإيطاليا، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يشق الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G طريقه أيضًا إلى المزيد من البلدان، سواء في أوروبا أو في مناطق أخرى حول العالم.

لتمكين الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G من بلوغ سرعة تتخطى بكثير 1Gbps، سوف يقترن المعالج Snapdragon 855 في الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G الجديد بالمودم Snapdragon X50. ووفقا للسيد Christiano Amon، رئيس شركة كوالكوم، فإن إتصال 5G لا يتعلق بسرعة الرسوميات، فهو سيقدم تجارب جديدة تمامًا لمستخدمي Xiaomi.

وبغض النظر عن المعالج الجديد والمودم الجديد، فالهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G يأتي بالضبط بنفس المواصفات التقنية للهاتف Xiaomi Mi Mix 3 الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi بالصين في شهر أكتوبر الماضي، فهو الآخر يضم شاشة AMOLED قابلة للسحب بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، وهيكل مصنوع من السيراميك، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكل مستشعر، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

نظرًا إلى أن الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G يأتي مع معالج جديد يضم معالج رسوميات جديد، فإن سعره سيرتفع. بدلاً من 500 يورو، سوف يتوجب عليك الآن دفع 599 يورو للحصول على النسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية من هذا الهاتف.

Big announcement as we start our Monday....#MiMIX3 5G will go on sale in Spain and Italy on May 23!



We are the FIRST to start selling a 5G smartphone in both these markets🥇 #5GIsHere pic.twitter.com/ZV9ik8ipzx