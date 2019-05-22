شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة جديدة تسهل دمجه مع فيس بوك.. تفتكر إيه هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة تطبيق واتس آب سيقوم بإضافة ميزة جديدة وهى ‘Share to Facebook’ والتى تسمح للمستخدم بمشاركة قصته على الشبكة الاجتماعية.

وحسب موقع METRO البريطانى، تعد هذه الميزة قيد التطوير ولم يتم طرحها بعد، إلا أنها ستصل للمستخدمين خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم إضافتها كاختصار بحالة الواتس آب status، المقلدة فى الأساس من تطبيق إنستجرام.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى دمج الثلاثة تطبيقات Facebook و whatsAppو Instagram حيث صرح فيسبوك منذ فترة عن محاولة تفعيل ميزة "التشفير الشامل" التى طبقها واتس آب لتصل لكافة تطبيقاته.

ونشر موقع Wabetainfo لقطة شاشة يظهر بها النسخة 2.19.151 من واتس آب، والتى تظهر الميزة الجديدة بالتطبيق، والتى ستسمح لك بمشاركة قصتك التى تحتوى على صور وفيديوهات و GIFعبر واتس آب وفيس بوك معاً، وأضاف أن تلك الخدمة لن تفعل اوتوماتيكياً بل يجب على المستخدم اختيارها بنفسه.

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لقطة الشاشة

ويأتى هذا بعض تعرض واتس آب لاختراق أمنى على يد مجموعة من القراصنة التى قامت تثبيت برنامج تجسس على هواتف المستخدمين، واستغلوا ثغرة بميزة المكالمات الصوتية.

وقال "واتس آب" أنه يعتقد أن هذا الاختراق لم يؤثر سوى على عدد محدود من المستخدمين، وأنه كان لشركة معروفة تقدم برامج الاختراق لحكومات تتولى أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

ويذكر أن واتس آب قامت بتحديث التطبيق وإرفاق معه إصلاح أمنى وحثت المستخدمين على تثبيت هذا التحديث فى أسرع وقت.