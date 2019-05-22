شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أليكسا وSiri.. ليه المساعد الذكى بيكون بصوت "ست" دايما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا انتبهت لصوت المساعد الذكى لديك، ستجده صوت امرأة مهما كان نوع المساعد الذى تستخدمه، فإن إليكسا و Siri وغيره من المساعدين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعى لديهم أصوات نسائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" على موقعها الالكترونى، يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن هؤلاء المساعدين يعززون القوالب النمطية عن نوع معين، من خلال تصوير النساء على أنهن خاضعات أو تابعات.

ويعرض التقرير، أن الصوت الأنثوي يجعل من الواضح أن النساء مساعدين ومتشوقات لإرضاء الشخص، وكل ذلك متاح بلمسة زر واحدة أو بأمر صوتى.

Advertisements

ولعل المتحدث الذى يستخدم صوت ذكور فى بعض إصداراته هو Siri باللغات العربية والإنجليزية البريطانية والهولندية والفرنسية.

كما أن المساعدين لا يتمتعون بأي سلطة مما يعزز التحيزات الشائعة التي تكون فيها المرأة خاضعة ومتحملة لسوء المعاملة.

وجاء في التقرير، أن شركات مثل أبل وأمازون، التي يديرها فريق هندسي من الذكور بأغلبية ساحقة، قامت بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتسبب في مساعدة المساعدين الرقميين ذات الصوت الأنثوى على الترحيب بالاعتداء اللفظي عن طريق المغازلة من المستخدمين.