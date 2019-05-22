شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس هواوى: أحب أجهزة أبل واشترى لأبنائى هواتف آيفون استمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تخوض فيه أمريكا الحرب على شركته، دعم Ren Zhengfei الرئيس التنفيذى لشركة Huawei أحد أكبر منافسيه، وفى مقابلة مع التلفزيون الحكومى الصيني، أكد أنه معجب بشركة أبل وهواتفها.

وقال لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" :"تتمتع هواتف آيفون بنظام جيد، وعندما تكون عائلتى فى الخارج ، لا زلت اشترى لهم أجهزة آيفون، لذا لا يمكن للمرء أن يفكر بصراحة فى أن حب هواوى يعنى حب هواتف Huawei".



رئيس هواوي

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وقالت الصحيفة إن "رن" كان يسعى لتهدئة الحركة الانتقامية التى تتخذها الصين ضد شركة أبل، إذ يطالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى بمقاطعة صانع هواتف آيفون بعد أن أدرجت حكومة ترامب هواوى فى القائمة السوداء.

يذكر أن بلومبرج ذكرت خلال مارس الماضى أن الكاميرات رصدت امتلاك ابناء رئيس هواوى هواتف آيفون من أبل وأجهزة أخرى. ومن بين هذه الأجهزة iPhone 7 Plus و MacBook Air و iPad Pro ، بالإضافة إلى هاتف Huawei Mate 20 RS نسخة Porsche.

يذكر أنه تمت معاقبة بعض موظفى Huawei لاستخدامهم منتجات أبل فى الماضي، ففى وقت سابق من هذا العام، تم تخفيض رتبة عاملين وشهدا خفض راتبهما بحوالى 700 دولار بعد أن قاما بالتغريد من حساب الشركة باستخدام جهاز iPhone.