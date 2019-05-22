شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدا.. SpaceX تطلق 60 قمر صناعى ضمن مشروع Starlink لنشر الإنترنت حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة سبيس إكس غدا الخميس لإطلاق 60 قمر صناعي ضمن مبادرة تعرف بـ Starlink ، والتى تهدف إلى نشر الإنترنت حول العالم، وذلك بعد تأجيلها يوم الخميس الماضى 16 مايو.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد كانت هناك محاولات متعددة لإطلاق مبادرة Starlink خلال الأسبوع الماضى، لكن تم إيقافها بسبب الرياح الشديدة، ثم تم جدولة محاولة أخرى ولكن تم تأجيلها بعد ذلك لتحديث البرامج وإجراء عمليات فحص إضافية.

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ومن المنتظر أن يكون غدا الخميس هو ثالث محاولة تسعى فيها سبيس إكس لإطلاق أقمارها الاصطناعية.

وتهدف سبيس إكس من هذا المشروع إلى تثبيت ما يصل إلى 12 ألف قمر صناعي في المدار، فيما أشار إيلون موسك الرئيس التنفيذى للشركة أنهم يحتاجون في البداية لإطلاق 400 قمر صناعى لتوفير تغطية بسيطة في البداية.