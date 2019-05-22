شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ARM تسحب رخص تصميم المعالجات من هواوي وتقطع علاقتها بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت شركة جوجل في وقت سابق ضربة قوية لشركة Huawei عندما أعلنت وقف دعم تطبيقاتها على هواتف الشركة الصينية، ثم تلتها شركة مايكروسوفت التى أزالت أحد منتجات هواوي من متجرها، فضلا عن تردد أقاويل حول سحب رخصة نظام تشغيل ويندوز منها، والآن كشف تقرير جديد أن شركة ARM لتصميم الرقاقات، أبلغت موظفيها بإيقاف التعامل مع الشركة الصينية وقطع أي علاقات معها.

وبحسب موقع bbc البريطانى، فإن الشركة طالبت موظفيها أيضا بقطع التعامل مع أي شركة تابعة لهواوي، والتي تشمل شركة أشباه الموصلات هايسلسيكون المنتجة لمعالجات كيرين المبنية على معمارية شركة ARM المستخدمة في هواتف Huawei .

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وقد وجدت شركة ARM التي يقع مقرها الرئيسي في بريطانيا، نفسها ضمن طائلة القانون الأمريكى، الذى يمنع تعامل الشركات الأمريكية مع هواوي الصينية دون تصريح من الحكومة، وذلك نتيجة لأن التقنية المستخدمة في تصميم وبناء معمارية رقاقاتها أمريكية الأصل، الأمر الذى دفعها في النهاية لإتخاذ هذا القرار.

ومع هذه الخطوة، فهذا يعني أن Huawei لن يكون لها الحق في استخدام رخصة ARM لبناء معالجات كيرين وستتوقف عن تصنيع رقاقات شركة هايسليلكون التابعة لها فيما يخص الرقاقات المبنية على معمارية ARM.