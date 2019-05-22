تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Lenovo Z6 Youth بسعر يبدأ من 174 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو الآن عن هاتف Z6 Youth الذي يأتي بمعالج Snapdragon 710، مع كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية وسعر يبدأ من 174 دولار.

ينطلق هاتف Z6 Youth أو الذي يعرف بهاتف Z6 Lite أيضاً مع شاشة بحجم 6.3 إنش، وأبعاد 19.5:9، كما يدعم دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، وتقنية HDR10، مع نتوء waterdrop في الشاشة.

ويضم هاتف Z6 Youth رقاقة معالج Snapdragon 710 مع نظام تشغيل Android Pie وواجهة ZUI 11، كما تقدم لينوفو هذا الإصدار بأكثر من نموذج مع إختلاف الذاكرة العشوائية والسعة التخزنينة، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، وأيضاً نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

وتقدم لينوفو هذا الإصدار بنفس تقنية التصميم المستخدمة في أجهزة ThinkPad من سبائك الماغنيسيوم، كما ينطلق الهاتف بإختيارين في الألوان هما الأسود Knight، وStardust.

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كما يأتي هاتف Z6 Youth بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بفتحة f/2.4، وأيضاً مستشعر 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 بزوايا واسعة كما تدعم الكاميرة تكبير hybrid حتى 8 مرات مع تقنية الذكاء الإصطناعي، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في النتوء العلوي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Z6 Youth بطارية بقدرة 4050 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع و بقدرة 15W، كما يأتي الهاتف بمستشعر البصمة في الجهة الخلفية، ومدخل سماعات 3.5مم، مع GPS ثنائي التردد، ومنفذ USB-C، على أن يبدأ سعر Lenovo Z6 Youth من 174 دولار.

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