شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الشركة الصينية التى يدرس ترامب حظرها × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس الإدارة الأمريكية فرض عقوبات شبية بالعقوبات المفروضة على Huawei، وذلك على شركة Hikvision الصينية للمراقبة بالفيديو، مما يعمق المخاوف من أن الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تتأجج أكثر، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات عنها كما يلى:

- تعد Hikvision أكبر شركة في العالم لصناعة معدات المراقبة بالفيديو.

- تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 37 مليار دولار.

- تستخدم منتجاتها في الأماكن العامة في الصين، من بكين إلى شينجيانغ.

- يقع مقرها الرئيسي في مدينة هانغتشو ذات التكنولوجيا الفائقة ، وهي واحدة من أغنى مدن الصين.

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- تبيع الشركة منتجات تلفزيون الدائرة القريبة، وكاميرات المرور والكاميرات الحرارية، والمركبات الجوية غير المأهولة.

- بموجب العقوبات الجديدة فستحد الولايات المتحدة من قدرة Hikvision على شراء التكنولوجيا الأمريكية.

-قد تضطر الشركات الأمريكية إلى الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية، قبل تزويد الشركة الصينية بمكونات.

- كشفت الشركة أنها غير خائفة من العقوبات الأمريكية، حيث قال أحد مسؤوليها :" حتى إذا توقفت الولايات المتحدة عن بيعها لنا ، يمكننا معالجة ذلك من خلال موردين آخرين"