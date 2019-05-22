شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد جوجل.. مايكروسوفت تنضم للمقاطعين وتحذف أجهزة هواوي من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت لحقت بشركات التكنولوجيا الأمريكية المقاطعة لشركة هواوي، حيث قامت مايكروسوفت بإزالة جهاز لاب توب هواوي MateBook X Pro من متجرها الإلكتروني.

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ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فهذه الخطوة تعني أن مايكروسوفت ستتوقف عن بيع منتجات هواوي في الوقت الراهن، لكنها في نفس الوقت لم تعلن عن أي خطوات أخرى بعد قرار الحظر.

ويعمل أحدث لاب توب من هواوي بنظام ويندوز 10، وفي حال ما قامت مايكروسوفت هي الأخرى بتطبيق قرار الحظر، وإلغاء ترخيصها على غرار جوجل، فسيكون الامر بمثابة كارثة كبيرة للمستخدمين والشركة في نفس الوقت.