شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن "هونج مينج" سلاح هواوى الجديد لمحاربة الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الحديثة، أن شركة هواوى تعمل على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذى يعرف بـ HongMeng ، فيما يأتى هذا الكشف في الوقت الذى تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى إنضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن النظام الجديد كما يلى:

- اسم HongMeng هو مجرد اسم كودي، وليس الاسم النهائي لنظام التشغيل.

- يعتبر هذا النظام بمثابة خطة طوارئ في حالة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

- كشفت التقارير أن هواوى تعمل على هذا النظام منذ عام 2012.

- أشارت بعض التقارير إلى أن نظام التشغيل يتم إختباره بالفعل وسيحل محل نظام التشغيل أندرويد تدريجيا على أجهزة هواوى.

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- تسعى هواوى من خلال هذا النظام فى الأسواق لكسر إحتكار نظامى التشغيل أندرويد و ios.

- كشف الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الاستهلاكية في Huawei، أن الشركة ستتمكن من إطلاق بديلها الخاص لنظام الأندرويد بحلول خريف هذا العام.

- ليس من المعروف ما إذا كان نظام التشغيل هذا يستند على Android Open Source Project أو ما إذا كان سيكون شيئًا آخر تمامًا.

- سيعمل نظام التشغيل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية، بالإضافة لأجهزة التلفزيون والسيارات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

- سيكون النظام وفقا لهواوي متوافق مع تطبيقات أندرويد.