تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ في دفع تحديث Windows 10 لشهر مايو 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات اليوم عن توفر الإصدار الثابت من تحديث Windows 10 لشهر مايو 2019، والذي يأتي بمجموعة من التحسينات مع ثيم جديد.

يتوفر الآن التحديث الثابت من Windows 10 لشهر مايو 2019 للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، والذي يأتي في الإصدار رقم 1903، حيث يمكن تثبيت التحديث الآن عبر Windows update.

ويأتي تحديث Windows 10 لشهر مايو 2019 بثيم لايت جديد يقدم واجهة بكامل الشاشة مميزة باللون الأبيض، كما يدعم هذا التحديث رموز Kaomoji منها ( ¯\_(ツ)_/¯ أو (╯°□°)╯︵ ┻━┻ )، ويمكن للمستخدم أيضاً الوصول إلى رموز Kaomoji التعبيرية من خلال الإختصارات ذاتها وهي شعار مايكروسوفت +مسافة و(.).

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كما تقدم مايكروسوفت في تحديث Windows 10 ميزة sandbox، وهي ميزة تدعم المستخدم في تشغيل ملفات .exe الغير موثوقة بشكل منفصل داخل النظام، حيث يتم عزل الملفات في صندوق حماية يتم حذفه نهائياً عن الإنتهاء من تشغيل التطبيق دون أن يؤثر على النظام، وذلك لدعم المستخدم بمستوى جيد من الحماية.

أيضاً من بين مميزات التحديث ميزة لوحة معلومات مايكروسوفت التي ستعمل على توفير المعلومات المطلوبة عن حالة الإصدار أو أي مشكلة تظهر في النظام أو التحديثات الشهرية الجديدة.

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