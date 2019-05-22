آبل ستوفر إصلاحًا مجانيًا لحواسيب MacBook المزودة بلوحة المفاتيح Butterfly

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضع سنوات، قامت شركة آبل بإستخدام لوحة مفاتيح جديدة تعتمد على آلية جديدة في حواسيب MacBook تطلق عليها الشركة إسم Butterfly. كان من المفترض أن تؤدي هذه الآلية الجديدة إلى جعل تجربة الكتابة أكثر سلاسة، ولكن تجارب المستخدمين تقول عكس ذلك. في الواقع، كانت هناك العديد من التقارير من المستخدمين الذين يدعون بأن لوحات المفاتيح الخاصة بهم تعطلت.

سبق لشركة آبل أن قامت بإطلاق برنامج لإصلاح الحواسيب المؤهلة، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Loop، فيبدو أن برنامج الإصلاح هذا تم تمديده منذ ذلك الحين ليشمل جميع الحواسيب المحمولة التي تستخدم لوحة المفاتيح Butterfly. وعلى الرغم من أن شركة آبل قالت بأنها قامت بحل مشكلة لوحة المفاتيح في حواسيب MacBook Pro الجديدة، فهي ستكون مؤهلة أيضًا للإستفادة من برنامج الإصلاح هذا.

يقوم برنامج الإصلاح هذا بإصلاح لوحة المفاتيح مجانًا حتى إذا لم يعد MacBook الخاص بك تحت الضمان. من المخيب للآمال بعض الشيء أن نرى أنه على الرغم من مرور بعض سنوات، فإن شركة آبل لم تقم بأي خطوة بسيطة لجعل لوحة المفاتيح تعمل على النحو المطلوب. أعرب العديد من المستخدمين عن فقدانهم للوحة المفاتيح القديمة التي كانت في الواقع توفر لهم تجربة مميزة أثناء الكتابة.

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سبق أن إدعت شركة آبل أن نسبة مئوية صغيرة فقط من المستخدمين هي التي تواجه مشاكل مع لوحة المفاتيح الخاصة بها، وفي حالة إذا كنت واحدًا من هؤلاء المستخدمين، فبإمكانك حينئذ الإستفادة من عرض آبل لإصلاح لوحة المفاتيح مجانًا.