بعض ملاك هواتف Google Pixel 3a الجديدة يعانون من مشكلة الإنطفاء العشوائي لهواتفهم الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مر ما يقرب من أسبوعين على إطلاق الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3a XL. بدأ بعض المستخدمين بالفعل بالإبلاغ عن مشكلة في الجهازين. في الواقع، هؤلاء المستخدمون يقولون بأنهم يعانون من إنطفاء أجهزتهم بشكل عشوائي. كما يمكنك أن تتخيل، فهذا يسبب الكثير من الإزعاج لأولئك الذين يستخدمون الهواتف الجديدة كهواتفهم الأساسية.

هناك عدد من التقارير حول هذه المشكلة في المنتديات عبر الإنترنت وعلى الشبكة الإجتماعية Reddit. إنتقل البعض أيضًا إلى صفحات الدعم الرسمية من جوجل للشكوى من الأمر. ينطفئ الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL بشكل عشوائي لدى بعض المستخدمين، وهذا ما يفرض عليهم إخضاع الهاتف لإعادة الضبط ” Hard Reset ” لإعادة هواتفهم إلى الحياة. يقول بعض المستخدمين بأن المشكلة لا تختفي حتى بعد القيام بإعادة الضبط.

لم تعلق جوجل رسميًا على هذا الأمر حتى الآن، ومن غير الواضح حاليًا ما الذي يسبب هذه المشكلة في كلا الهاتفين. نشر مستخدمي Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL التقارير التي يشتكون فيها من هذه المشكلة، ولكن من دون الحصول على أي تفسير لماذا تنطفئ هواتفهم الذكية من تلقاء نفسها.

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حاول أحد المستخدمين إعادة تشغيل الهاتف في الوضع الآمن لاستبعاد تطبيقات الطرف الثالث من المعادلة، ولكن ما زال هاتفه يتعرض للإغلاق العشوائي في الوضع الآمن. قد يتم اعتبار ذلك مؤشراً على أن المشكلة تكمن على الأرجح في نظام التشغيل.