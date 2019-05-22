الهاتف Vivo Z5X سيصل رسميًا يوم 24 مايو، وإليكم كيف سيبدو تصميمه

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Vivo Z5X الذي سمعنا عنه في نهاية الأسبوع الماضي سيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 24 من شهر مايو الجاري في حدث خاص سيُعقد بالعاصمة الصينية بكين. لم تكشف لنا شركة Vivo عن أي تفاصيل حول الهاتف Vivo Z5X حتى الآن، ولكن تم إدراج هذا الهاتف بالفعل على المتجر الإلكتروني الصيني JD.com مما أتاح لنا فرصة الحصول على صوره الرسمية.

توضح لنا هذه الصور الرسمية أن الهاتف Vivo Z5X سيضم شاشة بإطار نحيف تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. وفي الواجهة الخلفية، سيضم الهاتف ثلاث كاميرات بوضعية عمودية يتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع.

على الجانب الأيمن من الهاتف يوجد أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل، ويبدو أن الزر الموجود في اليسار يخص المساعد الرقمي Jovi. ويحتوي الهاتف Vivo Z5X كذلك على منفذ السماعات في الجزء السفلي، وبالضبط على الجانب الأيسر من منفذ USB. وبغض النظر عن ذلك، فقد كشف لنا المتجر الصيني المذكور آنفًا أيضًا أن الهاتف Vivo Z5X سيكون متوفرًا بلونين هما Extreme Night Black و Phantom Black، وبأربع خيارات مختلفة على مستوى الذاكرة تشمل 4GB/64GB و 6GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/128GB.

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تم إدراج الهاتف Vivo Z5X على متجر JD.com بسعر 9999 يوان صيني الذي يعادل 1447 دولار أمريكي، ولكن نحن نعتقد بأن المتجر قرر ملء مكان تواجد سعر الهاتف حتى يتم إزاحة الستار رسميًا عنه ليتم عرض السعر الرسمي للجهاز. وبالتالي، سيتعين علينا الإنتظار حتى يوم الجمعة المقبل لمعرفة السعر الفعلي لهذا الهاتف وبقية مواصفاته التقنية.