Redmi تكشف لنا عن سعة بطارية هاتفها الرائد القادم Redmi K20

فاطمة أيت طالب - دبي - في بعض الأحيان، لا نحتاج إلى تسريبات حول أحد الهواتف القادمة، لأن الشركة تعلن عن المواصفات بشكل تدريجي. وعلى ذكر ذلك، فقد كشفت لنا العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi لتوها أن هاتفها الرائد القادم Redmi K20 سيضم بطارية بسعة 4000mAh، مما يؤكد صحة الشائعات السابقة.

يقول الملصق ببساطة أن بطارية 4000mAh ستعطيك المزيد من ساعات الإستخدام. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه البطارية ستشق طريقها إلى الهاتف Redmi K20 العادي أو ما إذا كانت ستشق طريقها إلى الهاتف Redmi K20 Pro، أو كلاهما.

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جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها العلامة التجارية الفرعية Redmi بإستخدام بطارية ضخمة بهذه السعة، فقد سبق لها أن إستخدمت مثل هذه البطارية في الهاتف Redmi 3S. ومع ذلك، نقطة الإختلاف بين الهاتفين على الأرجح ستكون في سرعة الشحن، فالشائعات تقترح أن تكون بطارية الهاتف Redmi K20 قادرة على دعم الشحن السريع بقوة 27W.