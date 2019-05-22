شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس للمراقبة.. الصين تستعين بتقنية التعرف على الوجه لحماية الباندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يقتصراستخدام تقنية التعرف على الوجه للمراقبة فقط فى الصين، بل بدأ علماء البيئة الآن فى الاستعانة بهذه التقنية أيضًا كأداة للمساعدة فى حماية الباندا البرية.

وفقا لتقرير صادر عن شينخوا، بدأ الباحثون فى مركز حفظ والبحث عن الباندا العملاقة فى تشنجو باستخدام برنامج التعرف على الوجه، لرصد الباندا المتشابهة و التى تحتوى على علامات مميزة.

وأوضح الباحث تشن بينج "التطبيق وقاعدة البيانات ستساعدنا فى جمع بيانات أكثر دقة وجيدة حول السكان والتوزيع والأعمار ونسبة الجنس والولادة ووفيات الباندا البرية التى تعيش فى الجبال العميقة والتى يصعب تتبعها".

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وقال بينج: "سيساعدنا ذلك بالتأكيد على تحسين الكفاءة والفعالية فى الحفاظ على الحيوانات وإدارتها".

ومثل قواعد بيانات التعرف على الوجه الأخرى، تجمع تقنية التعرف على الوجه التى يعتمد عليها الباحثين فى التعرف على الباندا معلوماتها من بنك كبير من الصور لمساعدتها على التعلم والتعرف على حيوان من الآخر.

ووفقا لتقرير شينخوا نيوز، تحتوى قاعدة البيانات على 120 ألف صورة و 10000 مقطع فيديو، من بين تلك الصور، تم وضع علامة على 10000 وتعليق توضيحى.