شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل ازاي .. هكذا يعمل الثيرموستات لضبط درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الموجة الحارة التى نعانى منها اليوم، فربما لاحظ بعض منا أن الثلاجة تعمل طوال الوقت دون أن تفصل وكذلك الأمر بالنسبة للتكيف أو مروحة السيارة أو غيرها من الأشياء التى تعتمد فى الأساس على "الثرموستات"، ذلك الجزء المهم للغاية والمسؤول عن التحكم في درجة الحرارة.

هو عبارة عن جهاز صغير يتم استخدامه للحفاظ على درجة حرارة الجسم أو مكان معين من خلال التحكم به بشكل أوتوماتيكي، ويمكن له أن يقوم بشكل ألي بتشغيل جهاز التدفئة عند انخفاض درجة حرارة أو جهاز التبريد عند ازدياد درجة الحرارة.

هناك نوعان من الثرموستات، وهما الثيرموستات الميكانيكية، والثيرموستات الرقمية.

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يتم التحكم فيها من خلال مقبض اليد، ويتم فيها استخدام الوسائل المادية ليتم قياس درجة حرارة الهواء، أو لإغلاق نظام التدفئة أو للتبريد، حيث يمكن استخدام الكثير من أنواع تكنولوجيا الاستشعار التي يمكن استخدامها في مثل هذا النوع من الثيرموستات

و يتفاعل كل نوع من هذه المستشعرات مع التغيرات في درجة الحرارة، حيث يظهر هذا التفاعل إما بالتوسع أو بالتقلص، مما يؤثّر على درجة الحرارة لرفعها أو لخفضها، مثل الثرموستات الموجود في المكواة الكهربائية، والذى يكون مسؤول عن ضبط درجة حرارة المكواة، حيث يتم استخدام نوعين مختلفين من الشرائح المعدنية كالحديد، والنحاس، الملتفين والمصهورين مع بعضهما.

فعند حدوث تغيير في درجات الحرارة يحدث تغيير في خاصية المعادن، فإمّا أن تتقلّص، أو أن تتوسّع، ممّا يتسبّب بحدوث انحناء في الشريط بشكلٍ كافٍ، ليلامس أسلاك الكهرباء، ويؤدّي إلى إغلاق الدارة الكهربائيّة، وبالتالي تشغيل نظام التدفئة أو التبريد، أما إذا لم تكن درجة الحرارة كافية، فإن الشريط لا يلامس أسلاك الكهرباء، وبالتالي تبقى الدائرة الكهربائية مفتوحة، ولا يتم حدوث أي تغيير في نظام التبريد أو التدفئة.

يتم استخدامها في المنازل، وتعتمد على مستشعرات إلكترونية بدلا من المستشعرات المادية، وذلك لضبط التغيير في درجات الحرارة، والذي يكون بناءً على درجة الحرارة التى تم التقاطها من قبل أجهزة الاستشعار الإلكترونية، حيث تعمل هذه الأجهزة على تشغيل أو إيقاف أجهزة التبريد أو التدفئة وهكذا.