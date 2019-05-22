شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان الموجة الحارة.. 7 نصائح لحماية هاتفك من حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر اليوم موجة حارة على كل الأرجاء والمناطق، وهو الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على الأجهزة الإلكترونية المختلفة مثل الهاتف والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة، إذ أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام يكون له تأثير على أداء الهاتف وقدرة البطارية التى تنخفض بشكل أسرع كلما ارتفعت درجة الحرارة، والذى قد يؤدى فى النهاية لانفجار الجهاز، وفيما يلى أبرز النصائح كما يلى:

- تجنب تعريض الهاتف بشكل مباشر للشمس أو وضعه فى بعض المناطق ذات الحرارة العالية أو بالقرب من بعض الأجهزة الأخرى التى ينتج عنها حرارة مرتفعة.

- توقف عن تشغيل أكثر من تطبيق فى نفس الوقت، إذ أن هذا يؤدى لجعل المعالج يعمل بشكل أسرع، ما يؤدى لارتفاع درجة حرارة الهاتف.

- لا تستخدم الهاتف خلال شحن البطارية، لأن هذا يزيد من درجة حرارته، ويفضل شحن الهاتف وهو فى وضع الإطفاء.

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- تجنب ممارسة بعض الألعاب التى تستنزف طاقة البطارية والبروسيسور، لأنها تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير للغاية.

- قلل من وضع هاتفك داخل جيبك، حتى لا ترتفع درجة حرارته، لأن وضعه فى الجيب يعيق عملية تبريده.



- اذا ارتفعت درجة الهاتف بشكل كبير، قم بإغلاقه أو ضعه على وضع الطيران بشكل مؤقت.

- لا تضع هاتفك فى الثلاجة إن ارتفعت حرارته كثيرًا، لأن التغيير الكبير المفاجئ لدرجات الحرارة ضار لهاتفك.