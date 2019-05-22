تكنولوجيا: شركة ARM تجمد علاقاتها مع هواوي.. وقلق حول مستقبل معالجات كيرين!

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أخبرت شركة ARM موظفيها رسميا بتعليق أعمالها مع شركة هواوي Huawei، مطالبة إياهم بالالتزام بتعليماتها، ووقف جميع الارتباطات والعقود والأنشطة المتعلقة بهواوي والشركات التابعة لها، وذلك بعد القرار الأمريكي بوضع هواوي على قائمة الشركات المحظور عليها استخدام تقنيات أمريكية.

ويرجع قرار ARM، ومقرها المملكة المتحدة، إلى أن تصميماتها تحتوي على تكنولوجيا أمريكية الأصل، والتي لا بد وأن ستتأثر بقرار الإدارة الأمريكية، خاصة أن تصميمات ARM تشكل الأساس لمعظم معالجات الأجهزة المحمولة في العالم، ومنها رقاقات هواوي الذكية في معالجات كيرين Kirin، حيث تدفع هواوي مقابل ترخيص استخدام تقنيات ARM، والتي بدونها لن يمكن لهواوي وشركتها “هاي سيليكون” HiSilicon الاستمرار في تصنيع معالجات كيرين!

وتأسست شركة ARM في عام 1990، واستحوذت عليها مجموعة “سوفت بانك” اليابانية SoftBank في سبتمبر 2016، ويقع مقرها في كامبريدج بالمملكة المتحدة، ولديها 8 مكاتب في الولايات المتحدة، ولا تصنع ARM المعالجات بنفسها، لكنها ترخص تقنيات أشباه الموصلات للآخرين.