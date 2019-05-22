إريكسون تشيد بفعالية تقنية الجيل الخامس في فيلم جديد بمشاركة مجموعة من كبار النجوم

دبي - الخليج 365 :

تعاونت إريكسون مع شخصيات فكرية تقنية رائدة في فيلم استثنائي يشيد بالاتصال والابتكار الذي تؤدي إليه تقنية الجيل الخامس5G. وبهدف جعل الفيلم متناسباً مع موضوع سلاسة الاتصال، تم تصوير مشاهد سينمائية استثنائية مدتها 90 ثانية في لقطة واحدة سريعة.

يجمع الفيلم بين هابين غيرما، أول متخرجة صماء وكفيفة من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ، في سيارة بدون سائق؛ ورائدة الألعاب AtomicMari في عالم الألعاب الهائل الخاص بها؛ والمغنية ومؤلفة الاغاني كيدو؛ ونادية نديم لاعبة كرة القدم في نادي باريس سان جيرمان، والعالمة دانيكا كراغيتش التي تقوم بتشغيل ذراعين عن بُعد.

يقول ماغنس فروديغ، رئيس الابحاث في شركة إريسكون أن مشاهد الفيلم تقدم لمحة عن ما ستقدمه تقنية الجيل الخامس في المستقبل.

"إننا على وشك جعل هذه التقنيات حقيقة واقعة، وهو الأمر الذي سيحدث ثورة في حياتنا بطرق لا يمكننا تخيلها بعد. ومع اندماج التواصل على نحو غير مسبوق في المجتمعات، فإننا نعمل على توضيح دور الابتكار في تحقيق الازدهار - مع تسليط الضوء على الأشخاص الذين يلهموننا لتحقيق المزيد من الطموحات ".

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سيتم عرض سبعة أفلام إضافية تتغلغل بصورة أعمق في كل مكان، وتدعو المشاهد إلى اكتشاف ما "وراء الكواليس" لكل ابتكار، واستكشاف التقنيات التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم. تتناول الأفلام نواح متعددة من إنترنت الأشياء إلى الألعاب المحمولة والمركبات المتصلة والروبوتات عن بُعد.

تقول هابن غيرما، المدافعة عن حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذات الشهرة العالمية والتي تظهر في افتتاحية الفيلم : "يمكن للاتصال إحداث ثورة في إمكانية الوصول على مستوى قطاع التكنولوجيا - خاصة فيما يتعلق بالنقل.

تخيلوا المستقبل الذي يمكن فيه لشخص أصم وكفيف أن يقود سيارة. ستعمل التكنولوجيا المصممة مع مراعاة إمكانية الوصول على توفير فرص متكافئة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، ما يعزز قدرتنا على العمل والدراسة والسفر بكل سهولة وحرية. ويمكن أن يدفع ذلك للنمو ويحسن تجربة المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم وتؤدي إلى ايجاد ابتكارات جديدة. تقول جيرما: "إذا كنا نخطط لذلك، فإن التكنولوجيا ستخلق مستقبلًا خاليًا من الحواجز".

تطّلب تنفيذ الفيلم في لقطة واحدة بناء موقع هائل داخل مخزن فارغ. وتم توثيق هذا الإنتاج الضخم في فيلم يصور لقطات من عدة زوايا مختلفة.