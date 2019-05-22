Meizu تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Meizu 16XS

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Meizu 16S وصل في الأسبوع الماضي، والآن حان الوقت لوصول النسخة الأرخص من هذا الهاتف والتي تدعى Meizu 16XS. هذا الهاتف ظهر قبل فترة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية. أما وقد قلنا ذلك، فقد أكدت لنا شركة Meizu الآن أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 16XS في اليوم 30 من شهر مايو الجاري بالصين.

صورة الدعوة تلمح إلى أن الهاتف Meizu 16XS سيضم ثلاث كاميرات في الخلف مع العلم بأننا نعرف بالفعل بأن الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين ستأتي الكاميرتين المتبقيتين بدقة 8 ميغابكسل و5 ميغابكسل على التوالي.

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وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فقد تأكدنا أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف Meizu 16XS سيأتي مع مواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Meizu 16Xs الجديد سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. عموما، لا تنسوا العودة إلينا يوم 30 مايو للحصول على التفاصيل الكاملة حول الهاتف.