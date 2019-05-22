فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Meizu 16S وصل في الأسبوع الماضي، والآن حان الوقت لوصول النسخة الأرخص من هذا الهاتف والتي تدعى Meizu 16XS. هذا الهاتف ظهر قبل فترة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية. أما وقد قلنا ذلك، فقد أكدت لنا شركة Meizu الآن أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 16XS في اليوم 30 من شهر مايو الجاري بالصين.
صورة الدعوة تلمح إلى أن الهاتف Meizu 16XS سيضم ثلاث كاميرات في الخلف مع العلم بأننا نعرف بالفعل بأن الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين ستأتي الكاميرتين المتبقيتين بدقة 8 ميغابكسل و5 ميغابكسل على التوالي.
وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فقد تأكدنا أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف Meizu 16XS سيأتي مع مواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Meizu 16Xs الجديد سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. عموما، لا تنسوا العودة إلينا يوم 30 مايو للحصول على التفاصيل الكاملة حول الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر Meizu تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Meizu 16XS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.