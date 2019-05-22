OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro يحصلان بدورهما على نظام Android Q التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد وقت قصير من إطلاق الشفرة المصدرية للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، قامت شركة OnePlus كذلك الآن بإصدار نظام Android Q التجريبي لكلا الهاتفين.

كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فالهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro يأتيان بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ونحن نتوقع أنه سيتعين علينا الإنتظار لعدة أشهر قبل أن نرى هذين الهاتفين يحصلان على تحديث Android Q الرسمي. ومع ذلك، إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وترغب في تجربة نظام Android Q على الهاتف OnePlus 7 أو OnePlus 7 Pro الخاص بك الآن، فبإمكانك التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على التعليمات الكاملة.

ومع ذلك، خذ بعين الإعتبار أن نظام Android Q التجريبي للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro يأتي مع نصيبه العادل من المشاكل المعروفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم عمل خاصية Ambient Display، وعدم إستقرار النظام، وعدم القدرة على إرسال رسائل SMS عندما يكون VoLTE مفعلًا، وعدم عمل إيماءات التنقل، فضلا عن عدم عمل وضع Recovery Mode. وعلاوة على ذلك، فهناك بعض التطبيقات التي لا تعمل كما هو متوقع في نظام Android Q التجريبي.

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ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في المخاطرة وتثبيت نظام Android Q التجريبي على الهاتف OnePlus 7 أو OnePlus 7 Pro الخاص بك، فتأكد من توفر 3GB على الأقل من المساحة الفارغة داخل هاتفك، وإبقاء مستوى البطارية في حدود 30% أو أكثر.