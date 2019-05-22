كاميرا الهاتف Honor 20 Pro تحصل على تقييم متقدم في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون الهاتف Honor 20 Pro خاليًا من العلامة التجارية Leica الرائدة في مجال الكاميرات، ولكن مراجعة DxOMark تظهر أنه واحد من أفضل الهواتف الذكية على مستوى التصوير بعدما حصل على تقييم إجمالي قدره 111 نقطة، مما يجعله في نفس المرتبة مع الهاتف OnePlus 7 Pro. ومع ذلك، فهو لا يزال يتخلف عن الهاتفين Huawei P30 Pro و Galaxy S10 5G المتصدرين للقائمة.

في إختبار إلتقاط الصور، حصل الهاتف Honor 20 Pro على التقييم 117 نقطة. تثني المراجعة على النطاق الديناميكي الكبير للكاميرا، والإبراز الرائع للظلال، فضلا عن المستويات الرائعة للتعرض والضوضاء. لم يكن تقديم التفاصيل الدقيقة مثاليًا تمامًا، مما يحول دون وصول هذه الكاميرا إلى الجزء العلوي من قائمة الهواتف الذكية الأفضل من حيث الكاميرا.

في إختبار تصوير الفيديوهات، حصل الهاتف Honor 20 Pro على 97 نقطة، وهي نفس النقطة التي حصل عليها الهاتفين Huawei P30 Pro و Galaxy S10 5G في نفس الإختبار. المزج بين تقنية التثبيت البصري للصورة OIS وتقنية التثبيت الإلكتروني للصورة EIS ينتج عنه تصوير فيديوهات ثابتة. الألوان تكون حية في ظروف الإضاءة الساطعة والخافتة على حد سواء. التفاصيل الدقيقة هي مرة أخرى المكان الوحيد التي تحتاج فيها كاميرا الهاتف Honor 20 Pro للتحسن.

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وأثنى فريق DxOMark على الضبط التلقائي للصورة في كل من الصور والفيديوهات. وعلى الرغم من أن الهاتف Honor 20 Pro يفتقر إلى الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق على عكس الهاتف Honor 20، فهو لا يزال يقوم بطمس الخلفية بشكل رائع. عمومًا، للحصول على المزيد من التفاصيل حول كاميرا الهاتف Honor 20 Pro، يرجى التوجه إلى موقع DxOMark إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.