جوجل تتبع مشترياتك.. إليك كيفية معرفة ما يتتبعه جيميل وحذفه

كشفت بعض التقارير في الفترة الأخيرة أن شركة جوجل تحتفظ بقائمة لجميع المشتريات التي يجريها المستخدمون عبر الإنترنت، وخاصة عند استخدام جيميل Gmail في إتمام عمليات الشراء، وتقوم بتخزينها في صفحة عبر حساب جوجل تحمل اسم المشتريات Purchases لا يعرف عنها المستخدم شيء.

تعرض صفحة المشتريات قائمة بجميع المشتريات، التي قام بها المستخدم على مدى السنوات الخمس الماضية، باستخدام خدمات أو تطبيقات عبر الإنترنت مثل: أمازون أو أي متجر إلكتروني آخر، بالرغم من عدم القيام بالشراء مباشرة من خلال جوجل.

استمر تتبع عمليات الشراء هذا لعدة سنوات قبل اكتشافه، وقالت جوجل إنها تفعل ذلك لمساعدة مستخدميها على عرض وتتبع مشترياتهم، وحجوزاتهم، واشتراكاتهم في مكان واحد، ولكن المستخدمين يرون أن ذلك انتهاكًا كبيرًا للخصوصية.

إليك كيفية الوصول إلى مشترياتك عبر الإنترنت من خلال حساب جوجل الخاص بك، وكيفية إدارة ما يُتتبع، وحذف ما هو موجود هناك:

1- الوصول إلى المشتريات، والحجوزات، والاشتراكات:

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تتعقب جوجل أنواعًا متعددة من البيانات عبر خدمة البريد الإلكتروني جيميل، ويَشمل ذلك: عمليات الشراء والمدفوعات عبر الإنترنت، والاشتراك في الخدمات، والحجوزات مثل: حجز الفنادق، والسيارات، وتذاكر الطيران، وللوصول لهذه البيانات، وإدارتها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار، اضغط على علامة تبويب المدفوعات والاشتراكات Payments & subscriptions.

ستظهر لك 4 مجموعات من البيانات هي: المدفوعات، وعمليات الشراء، والاشتراكات، والحجوزات، وللعلم فإن قسم الاشتراكات يتضمن: اشتراكك في يوتيوب، وخدمة صور جوجل Google Photos، أو التطبيقات التي اشتريتها من متجر جوجل بلاي، أو مواقع الويب التي استخدمت فيها بريد جيميل، وغير ذلك الكثير.

لإدارة بيانات أي قسم فيهم؛ اضغط عليه، ثم حدد أي عنصر تريد مسحه، واضغط على خيار مسح.

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ستظهر لك رسالة تقول: “لحذف هذا العنصر يجب حذف رسالة البريد الإلكتروني الخاصة به في جيميل”، اضغط على خيار View Email، ثم قم بحذف رسالة البريد.

2- إدارة نشاط الويب، والتطبيق الخاص بك:

يتضمن نشاط الويب، والتطبيق عمليات البحث التي قمت بها من خلال البحث، وتطبيق الخرائط، ومتجر التطبيقات، ويمكنك إيقاف حفظ ذلك، وحذف أي شيء محفوظ سابقًا من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

من قائمة الإعدادات الموجودة على اليسار، اضغط على علامة تبويب البيانات والتخصيص Data & personalization.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم عناصر التحكم في النشاط Activity controls.

اضغط على خيار نشاط الويب، والتطبيق Web & App Activity ستجد بجواره زر تبديل؛ إذا كان مُفعلًا اضغط عليه لإيقافه.

لحذف أي شيء محفوظ؛ اضغط على خيار إدارة النشاط Manage activity، وقم بحذف ما تريده.

3- سجل الموقع الجغرافي:

إذا كنت تستخدم خرائط جوجل للتنقل من مكان إلى آخر، فستجد أن جوجل تتبع تنقلاتك بين الأماكن المختلفة، وإذا كنت تريد حذف ذلك فيمكنك اتباع هذه الخطوات: