شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبدأ فى تجميع الأسماء لإرسالها إلى كوكب المريخ..هل ترغب فى التسجيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لم تكن قد أجريت دورة تدريبية مكثفة لتصبح رائد فضاء، لكن ناسا لا تزال ترغب فى مشاركتك فى مهمتها التالية إلى المريخ، إذ تمنح وكالة الفضاء الأمريكية الأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - فى مهمة المريخ 2020.

وليس ذلك فحسب، ولكن إذا وضعت اسمك فى المركبة الفضائية التى تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية لتستعرضها على زملائك فى الأرض.



نموذج التسجيل

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وتعد تلك الخطوة جزء من حملة لإثارة ضجة حول مهمة Mars 2020 التابعة لناسا، والتى ترسل فيها مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر للبحث عن علامات على الحياة السابقة، وجمع العينات ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، كما وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها "المحطة الأولى لرحلة الذهاب والإنسانية الأولى لكوكب آخر".

وهذه ليست المرة الأولى التى تعلن فيها ناسا عن هذا الأمر، إذ قامت بهذا الأمر أيضا من خلال مهمة أوريون ومهمة إنسايت التى وصلت إلى المريخ فى نوفمبر 2018.

وإذا كنت تريد إرسال اسمك للمريخ يمكنك التسجيل عبر الموقع الرسمى لناسا من هنا..