شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعترف بعدم حماية بيانات مستخدميها طيلة 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت شركة جوجل إنها تركت كلمات السر الخاصة ببعض عملاء المؤسسات على خوادمها دون حماية لمدة تصل إلى 14 عاما، وأثر هذا الأمر على نسبة صغيرة من مستخدمى G Suite، إذ تم تخزين كلمات السرالخاصة بهم فى نص عادى، مما يتيح لبعض موظفى الشركة الوصول إليها بسهولة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يؤثر هذا الخطأ فقط على مستخدمى G Suite، فهذا يعنى أن باقى المستهلكين لن يكون عليهم القلق بشأن تأثر حساباتهم بهذه المشكلة.

وصرحت جوجل إنها بدأت فى إخطار عملاء G Suite من المؤسسات بأن بعض كلمات السر الخاصة بهم قد تم تخزينها فى نص عادى، إذ قالت سوزان فراى، نائبة رئيس قسم هندسة السحابية بالشركة: "إننا نجرى تحقيقًا شاملًا ولم نر أى دليل على الوصول غير الصحيح إلى أوراق اعتماد G Suite المتضررة أو إساءة استخدامها".

Advertisements

وعادةً ما تخزن جوجل كلمات مرور المستخدمين عن طريق تجزئتها، مما يحول كلمة مرورك إلى سلسلة عشوائية من الأحرف، وفى كل مرة يقوم شخص ما بتسجيل الدخول، تتحقق جوجل من صحة كلمة المرور الخاصة، من خلال مقارنة كلمة المرور المجزأة بكلمة المرورعلى خوادمها، وعن اكتشاف التطابق، يمكن المتابعة لتسجيل الدخول، لكن اكتشفت جوجل وجود خطأ فى يتسبب قى تخزين كلمات سر المستخدمين دون تغيير.

جدير بالذكر يعد G Suite منتجًا مستهدفًا للشركات يوفر إمكانية الوصول إلى خدمات جوجل المختلفة مثل جى ميل وجوجل درايف والتقويم