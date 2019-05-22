شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيه ميزة ضوء جديدة وإمكانيات تحكم.. تعرف على آخر تحديث لـ Windows 10 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مايكروسوفت تحديث Windows 10 الخاص بهذا الشهر، والذى سيأتى بمظهر جديد، وإمكانيات تحكم كثيرة.
وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن التغيير الأكثر وضوحا هو إضافة ميزة الضوء، وتقسيم Cortana المساعد الشخصي الرقمى وطرق البحث في شريط المهام، ومع ذلك لا يزال بإمكانك تنفيذ مهام Cortana في مربع البحث.
كما يوفر التحديث الجديد مزيد من التحكم في تثبيت التحديثات، مع خيارإيقافها مؤقتًا لمدة تصل إلى 35 يومًا على مدار الأسبوع.
ومع استخدام Windows Hello الآن، يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيقات والأجهزة والخدمات باستخدام رموز PIN بدلاً من كلمات المرور.
ويوجد تحذير مهم يتمثل فى أنه إذا كنت تقوم بالتحديث من إصدارات أبريل 2018 أو أكتوبر 2018، فسيتعين عليك إزالة أي بطاقات الذاكرة وتخزين USB قبل أن تبدأ عملية التحديث.
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