كشفت شركة والت ديزني عن إعلان دعائي (تريلر) جديد لفيلم الرسوم المتحركة “حكاية لعبة 4” Toy Story 4، وهو الجزء الرابع في سلسلة “حكاية لعبة” Toy Story، الذي عرض أول أجزائها في 1995، وحقق 375 مليون دولار تقريبا في شباك التذاكر.
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ويشهد الجزء الجديد من الفيلم ظهور شخصية كرتونية جديدة، يقوم بالأداء الصوتي لها النجم الأمريكي كيانو ريفز، وهي شخصية تسمى “دوك كابووم” Duke Caboom، وهي شخصية رجل مخاطر يقود دراجة نارية، يقوم بأداء الحركات الخطيرة، مثل السرعات الجنونية والقفز في الهواء.
ومن المقرر أن يعرض فيلم “حكاية لعبة 4” في دور السينما يوم 21 يونيو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: “حكاية لعبة 4”.. تريلر يكشف عن شخصية جديدة بأداء صوتي من كيانو ريفز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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