تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتفها الذكي الجديد Redmi Note 7S.. تعرف على مواصفاته وسعره

كشفت شركة شاومي الصينية Xiaomi عن هاتفها الذكي الجديد ريدمي نوت 7 إس Redmi Note 7S، تحت شعار “كاميرا بدقة 48 ميجابكسل للجميع”، وهي الميزة التي يركز عليها الهاتف للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية.

ويتميز هاتف شاومي الجديد بشاشة 6.3 بوصة، بدقة 2340*1080 بكسل، ونسبة عرض 19.5:9، مع نتوء (نوتش) صغير يتضمن الكاميرا الأمامية، والتي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 7S بمعالج كوالكوم Qualcomm 660، بتردد 2.2 جيجاهرتز، وبإصدارين 3 و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وسعتي تخزين داخلية 32 و64 جيجابايت، مع إمكانية استخدام كارت ذاكرة microSD حتى 256 جيجابايت.

والكاميرا الخلفية في هاتف شاومي الجديد هي كاميرا مزدوجة، تأتي بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، حيث يستخدم المستشعر تقنية Quad Bayer التي تدمج 4 بيكسلات في بيكسل واحد لإنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل، كما أضافت شاومي مستشعرا ثانويا للعمق بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، والذي يدعم الوضع الليلي مع HDR للحصول على صور أفضل في الإضاءة المنخفضة.

وتحمي شاومي هاتفها الجديد بزجاج الحماية كورنينج جوريلا جلاس 5 من الأمام والخلف، وصنعت جوانبه من الألمونيوم، وزودته ببطارية 4,000 مللي أمبير ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 بقدرة 18 واط، وكذلك مستشعر للبصمة في خلف الهاتف، ومنفذ لسماعة الرأس 3.5 ملليمتر، كما أن الهاتف يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G VoLTE.

وتتيح شاومي هاتفها ريدمي نوت 7 إس بـ3 ألوان، هي الأسود والأحمر والأزرق، مع واجهة مستخدم MUI 10، المعتمدة على نظام أندرويد باي Android Pie 9.0.

وستتيح شاومي طلب الجهاز عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت بدءا من 23 مايو الجاري، وسيكون بسعر 158 دولارا (2,700 جنيها مصريا تقريبا) لإصدار 3/32 جيجابايت، و187 دولارا (3,200 جنيها مصريا تقريبا) لإصدار 4/64 جيجابايت.