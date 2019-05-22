Huawei تريد لمتجر التطبيقات التابع لها منافسة متجر التطبيقات التابع لشركة جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Huawei سعت إلى الحصول على شركاء في العام الماضي لملء متجر التطبيقات الخاص بها.

أفادت وكالة الأنباء بلومبورج اليوم أن شركة Huawei تحاول منذ فترة جذب المطورين لتطوير التطبيقات وإطلاقها على متجر Huawei App Gallery الخاص بها. ويقال بأن شركة Huawei أخبرت المطورين أنهم سيصلون إلى أعداد ضخمة من المستخدمين في الصين، بالإضافة إلى 50 مليون مستخدم في أوروبا إذا ما قرروا إطلاق تطبيقاتهم على متجر Huawei App Gallery.

حتى أنها وفرت طريقة بسيطة للمطورين لجعل التطبيقات التي طوروها لمتجر Google Play Store متوافقة مع متجر Huawei App Gallery، حسبما ذكرت وكالة الأنباء بلومبورج. قد يكون هذا الجهد جزءًا من خطة Huawei الإحتياطية في حالة قيام الحكومة الأمريكية في نهاية المطاف بمنع الشركة من العمل مع الشركات الأمريكية، وهو ما يحدث الآن.

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لم تعلق شركة Huawei مباشرة على تقرير بلومبورج، ولكنها سلطت الضوء في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني على ” مساهماتها الكبيرة ” في النمو العالمي لنظام الأندرويد التابع لشركة جوجل.

تم تسليط الضوء على خطر الاعتماد على جوجل يوم الأحد الماضي، عندما قطعت الشركة تعاملاتها التجارية مع شركة Huawei، مما يعني أن عملاء Huawei خارج الصين سيفقدون الوصول إلى التطبيقات والخدمات مثل Google Play Store. جاء قرار جوجل في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي والذي حظر بشكل فعلي شركة Huawei في الولايات المتحدة، بما في ذلك قدرتها على الحصول على السلع والخدمات من الشركات الأمريكية.

ربما يكون مؤسس شركة Huawei، السيد Ren Zhengfei قد ألمح إلى خطة الشركة من أجل متجر التطبيقات Huawei Apps Gallery يوم الثلاثاء في تعليقات قيل أنه قدمها إلى وكالة الأنباء الصينية CCTV، والتي قال فيها أن تصرفات الحكومة الامريكية في الوقت الحالي تستخف بقدرات شركة Huawei.