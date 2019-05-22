شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضربة جديدة لهواوى..مستخدمي هواتفها يلجأون للتخلص منها فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتدافع حاليا البريطانيين لبيع هواتف Huawei الخاصة بهم، وذلك في أعقاب أنباء أن شركة جوجل ستحظر تحديثات أندرويد على هواتف Huawei.

وبحسب موقع mirror البريطانى، جاءت هذه الخطوة لتتوافق مع أمر الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية في قائمة سوداء، كجزء من حرب تجارية مستمرة بين البلدين، فيما كشف موقع musicMagpie الفني ، الذي يشهد عمليات تبادل بين بيع وشراء آلاف الأجهزة يوميًا ، إنه شهد زيادة في التبادل التجاري لشركة Huawei بنسبة 154٪ أمس.

وقد بلغت عمليات التداول ذروتها في الساعة 1 ظهرًا في 20 مايو 2019 ، عندما كان الموقع يضم عددًا أكبر من أجهزة Huawei من أي ماركة هواتف أخرى.

وقد كان هاتف Huawei P20 ثالث أكبر هاتف يتم تداوله على مدار اليوم في موقع التقنية، متقدمًا على الأجهزة الشهيرة مثل Samsung S8 و iPhone 6 و iPhone 7.

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وقال ليام هاولي، مدير إدارة التسويق في musicMagpie : "يستعد مستخدمى هواتف Huawei لتغيير محتمل لأجهزتهم في حالة تم فرض المزيد من القيود على الشركة المصنعة للهواتف الصينية".

وأضاف :"بالنظر إلى معدل استهلاك Huawei ، بشكل عام، فإن أجهزة أندرويد تنخفض بشكل أسرع من أجهزة أبل، مشيرا إلى أنه في غضون عام، انخفضت قيمة P20 بنسبة كبيرة بلغت 81 ٪، في حين أن P30 الذي تم إصدارها الشهر الماضي فقط ، انخفضت بنسبة 46 ٪ بالفعل."

جدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت الليلة الماضية عن فترة سماح لمدة 90 يومًا لشركة Huawei ، لمنح المشغلين وقتًا لاتخاذ الترتيبات الأخرى قبل سريان الحظر، ووقال وزير التجارة ويلبر روس: "باختصار ، سيسمح هذا الترخيص للعمليات بالاستمرار في استخدام مستخدمي الهواتف المحمولة من هواوي وشبكات النطاق العريض الريفية".

فيما قالت جوجل إنها ستستمر في دعم الهواتف الذكية الحالية من Huawei ، لكن الأجهزة المستقبلية لن تتمتع بتطبيقاتها وخدماتها الرئيسية، بما في ذلك الخرائط و Gmail والبحث، بينما ستتوفر فقط الخدمات الأساسية للإصدارات المستقبلية من نظام التشغيل أندرويد على هواتف Huawei الذكية.