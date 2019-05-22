خدمة جديدة من أوبر 'بدون كلام'!

وتستهدف أوبر بخدمة "أوبر بلاك المسافرين" الذين يحتاجون إلى الهدوء، أو يكرهون المحادثات القصيرة أو يحتاجون إلى قيلولة، ويمكن تفعيل هذا الخيار عبر تطبيق أوبر باختيار "الوضع الصامت".

بالإضافة إلى الخيار الصامت الذي أعلنته "أوبر"، سيكون لدى الركاب خيار طلب مساعدة السائق في الأمتعة، واختيار درجة الحرارة داخل السيارة قبل ركوبها.



وسيستمتع ركاب أوبر بلاك أيضاً بفترة سماح أطول قبل الركوب تصل إلى 15 دقيقة، ما سيمنحهم المزيد من الوقت للاستعداد قبل الوقوف عند نقطة الالتقاء.

في المقابل، لن يتمكن المسافرون الذين يستخدمون "أوبر أكس" أو "أوبر بوول" الأرخص من طلب خدمات إضافية أو اختيار الوضع الصامت.

لكن بعد إعلان أوبر هذه الميزات الجديدة، أعربت منتديات عدة تضم سائقين أو عاملين في أوبر عن قلقها من أن هذه هي مجرد طريقة أخرى لمعاملة السائقين معاملة سيئة من قبل الشركة والركاب على حد سواء.