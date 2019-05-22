شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يعلن طرح نظارة الواقع الإفتراضى Oculus Quest للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة فيس بوك، عن طرح نظارة الواقع الإفتراضى Oculus Quest للجمهوربداية من اليوم، وهي النظارة التي تأتي من تطوير شركة Oculus المملوكة لفيس بوك.

وقال زوكربيرج فى منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك :" أحب مشاهدة الناس خلال تجربة Oculus Quest لأول مرة، إنهم يبدأون في الابتسام أثناء تجربة VR، وتشعر أنك حاضر مع أشخاص أو أماكن أخرى، حتى لو كنت جسديًا في منتصف العالم.

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وأضاف زوكربيرج، بدأنا شحن النظارة اليوم للمستخدمين، وأنا متحمس لمعرفة رد فعل مزيد من الناس عند الحصول على فرصة لتجربة هذا بأنفسهم.

وتعد هذه النظارة عبارة عن نسخة جديدة ومحسنة من نظارات الواقع الإفتراضى التي تطورها فيس بوك من خلال Oculus، وقد اعلن زوكربيرج في وقت سابق عنها، والتى وصفها بأنها تجربة الواقع الافتراضى الشاملة التى ننتظرها، وأوضح زوكربيرج أن النظارة تعد بمثابة نظام قائم بذاته، ولا تتضمن أى أسلاك ملحقة، وهي متاحة للجمهور اليوم بسعر 400 دولار.