شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الاتصالات اليابانية تدرس وقف بيع هواتف "هواوى" الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس شركات الاتصالات اليابانية وقف بيع هواتف هواوى الصينية التى قررت الإدارة الأمريكية فرض حظر على تعامل الشركات الأمريكية معها.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذه الخطوات تؤكد الصعوبات التي تواجهها "هواوى".

يذكر أن الحكومة الأمريكية تتهم الشركة الصينية بمساعدة الحكومة الصينية فى التجسس على الدول الأخرى، لكنها لم تقدم أى دليل يدعم هذا الاتهام.

كما تضغط واشنطن على الدول الأوروبية من أجل حظر استخدام منتجات هواوى فى شبكات الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول بدعوى أن استخدام هذه المنتجات يمثل خطورة على الأمن القومى لهذه الدول.