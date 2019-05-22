شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق نظام تشغيل بديل لاندرويد الخريف القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تطرح هواوى لأول مرة بديلها لنظام إندرويد هذا الخريف، وفقا لما ذكره ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الاستهلاكية في هواوي ، قائلا: إن نظام التشغيل الخاص بالشركة سيظهر لأول مرة قريبا في خريف هذا العام.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن هواوى لم تؤكد عن خطط لإطلاق نظام التشغيل الخاص بها، ومن المفترض أن يو شارك هذه المعلومات في مجموعة WeChat خاصة.

لكن هذا الجدول الزمني لن يكون مفاجئًا، نظرًا للقيود التجارية الأمريكية الأخيرة وقرار جوجل بتعليق دعم هواوى بنظام أندرويد.

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ولم تكن معلومة غير معروفة من قبل أن هواوى تعمل على تطوير نظام التشغيل الخاص بها، فكانت تفعل ذلك في حالة انقطاعها عن نظام أندرويد، ومع تحول هذا الوضع الافتراضي إلى حقيقة، تلجأ هواوى لنظام التشغيل الخاص بها سريعا عن أى وقت آخر.

وتعمل هواوى على تشغيل نظامها قريبًا، الذى كان قيد التطوير لسنوات، لا يزال لدى هواوى إمكانية الوصول إلى نظام أندرويد، لكن لا نعرف ما إذا كان نظام التشغيل الخاص بها سيعتمد على ذلك أم أنه سيكون مختلفًا تمامًا، ولكن مع ذلك هذا البرنامج لم يكن حلا قاطع لهواوى، لأن الاحتمالات تنذر بأنه قد لا يلبى توقعات العملاء.