SpaceX ستقوم بإطلاق 60 قمرًا إصطناعيًا كجزء من مشروع Starlink يوم غد الخميس

فاطمة أيت طالب - دبي - غالبًا ما تكون لدى Elon Musk خطط شامخة جدًا، سواء كان الأمر يتعلق بحفر أنفاق تحت الأرض للمساعدة في تخفيف الإزدحام المروري أو إنشاء السيارات الذاتية القيادة أو نشر مجموعة من الأقمار الإصطناعية حول الأرض للمساعدة في جلب الإنترنت إلى كل شخص في العالم. هذه المبادرة الأخيرة تدعى Starlink وتشرف عليها شركة SpaceX، ومن المتوقع أن يتم البدء بتنفيذها يوم غد الخميس.

تشير التقارير إلى أن شركة SpaceX تحاول إطلاق 60 قمرًا إصطناعيًا كجزء من مبادرة Starlink على مدار يوم غد الخميس. كانت هناك محاولات متعددة لإطلاق مبادرة Starlink، وكانت آخرها في الأسبوع الماضي، ولكن تم إيقافها بسبب الرياح العاتية. تم جدولة محاولة أخرى ولكن تم تأجيلها بعد ذلك لتحديث البرامج وإجراء عمليات فحص إضافية، وبالتالي ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها شركة SpaceX إطلاق أقمارها الإصطناعية.

Advertisements

لن تكون SpaceX أول شركة تحاول جلب شبكة الإنترنت إلى جميع أنحاء الأرض. في السابق، رأينا شركات مثل الفيسبوك وجوجل تحاول بذل جهود مماثلة. ومع ذلك، فإن الإختلاف الرئيسي في مشروع Starlink الخاص بشركة SpaceX هو أنه يستخدم الأقمار الإصطناعية، وهذا ما يعني تغطية مساحة أكبر بكثير.

الهدف هو تثبيت ما يصل إلى 12000 آلف قمر إصطناعي في المدار. وقال السيد Elon Musk في وقت سابق أنه ينبغي إطلاق 400 قمر إصطناعي على الأقل لتوفير تغطية ” بسيطة “، ونحو 800 قمر إصطناعي لتوفير تغطية ” معتدلة “.