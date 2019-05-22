آبل تقوم بترقية حواسيب MacBook Pro من خلال حل مشكلة لوحة المفاتيح وتزويدها بمعالجات أسرع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بتحديث طرازات 15 إنش و 13 إنش من MacBook Pro لتحسين أدائها. وعلى وجه التحديد، فقد قامت شركة آبل في الإصدارات الجديدة بإصلاح مشكلة لوحة المفاتيح التي تسببت في الكثير من الإزعاج للعملاء والتي تم الإعتراف بها بشكل مضلل من قبل شركة آبل في هذه الترقية التي تجلب معها أيضًا معالجات Intel الأحدث.

حصل الإصدار 15 إنش من MacBook Pro على الجيل التاسع من معالجات Intel Core. وبالنسبة للنسخة الأساسية، فهي تضم المعالج Intel Core i7 السداسي النوى الذي يمتاز بالتردد الأساسي 2.6GHz وبالتردد القصوي 4.5GHz. أما بخصوص النسخة الثانية، فهي تضم المعالج Intel Core i9 الثماني النوى الذي يمتاز بتردد 2.3GHz. وهناك نسخة أخرى تضم نفس المعالج ولكن بتردد أساسي يبلغ 2.4GHz وبتردد قصوي يبلغ 5.0GHz.

حصل الإصدار 13 إنش من MacBook Pro المزود بشريط Touch Bar كذلك على معالجات جديدة. النسخة الأساسية من هذا الحاسوب تضم الآن الجيل الثامن من المعالج Intel Core i5 الرباعي النوى الذي يمتاز بتردد 2.4GHz، في حين تضم النسخة الأرقى الجيل الثامن من المعالج Intel Core i7 الرباعي النوى. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي ظلت على حالها، بما في ذلك معالجات الرسوميات.

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لقد إنتقلت شركة آبل لتصميم الفراشة في لوحة المفاتيح المستخدمة في حواسيب MacBook منذ فترة. ومع ذلك، واجه العديد من العملاء مشاكل مع لوحة المفاتيح هذه. تقول شركة آبل الآن أنها قامت ببناء مادة جديدة كجزء من آلية لوحة المفاتيح من شأنها معالجة تلك المشاكل.