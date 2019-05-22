فيتو
توقع خبراء الأرصاد أن تستمر الموجة الحارة التي ضربت البلاد اليوم حتى يوم الجمعة المقبل، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة حتى تكاد أن تكسر حاجز الأربعين، إلا أن نسبة الرطوبة ستنخفض، وهو ما سيقلل من إحساسنا بحرارة الطقس.
الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أكد أنه من الطبيعى أن ترتفع درجات الحرارة للأربعين في فصل الربيع، لافتا إلى أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد أمر طبيعي ومن سمات النصف الثانى من فصل الربيع.
سخونة الربيع
وأضاف رئيس غرفة التحاليل والتنبؤات...
كانت هذه تفاصيل خبر موجة الطقس الحارة مستمرة حتى الجمعة.. درجات الحرارة تتجاوز الأربعين مئوية.. الأرصاد: الربيع أكثر سخونة من الصيف.. وخبير: انخفاض الرطوبة يقلل من إحساسنا بشدة الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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