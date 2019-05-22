الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 43

الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا الأربعاء، لتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 43 درجة مئوية.

وأوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن البلاد ستشهد غدًا، طقسا مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيفا ليلا.

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وأكد البيان، أن الرؤية تقل بفعل الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، الى أن الرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة..