شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كان مصنوع من الخشب.. تعرف على قصة اختراع "ماوس الكمبيوتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الماوس" الذى تتعامل معه دائما هو فى الأساس من اختراع ماوس دوجلاس أنجيلبارت في عام 1964، حيث ابتكر أول ماوس للكمبيوتر، والذى كان يعمل بالتعاون مع زميله بيل إنجليش في معهد ستانفورد للأبحاث.

ووفقا لما ذكره موقع " Whoinvented"، غير الماوس الطريقة التي تمكن المستخدم من الوصول إلى جهاز كمبيوتر، فتحول من جهاز معقد يمكن لعالم الكمبيوتر فقط أن يعمل من خلاله إلى جهاز يمكن لأي شخص تقريبًا استخدامه.

وتم إطلاق كلمة "ماوس" التى تعنى بالعربية الفأرة، بسبب السلك الطويل الذي ربطه بالكمبيوتر من الخلف مما أعطاه مظهر الفأر.

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ولكن هل تتخيل شكل أول "ماوس"، فقد كان مصنوع من الخشب ولوحة دوائر وعجلتين معدنيتين، وقد حصل على براءة اختراع في 17 نوفمبر 1970 وتم إتاحته تجاريًا في عام 1973.

وتم تطوير الماوس لأول مرة من جانب بيل إنجليش لإنشاء "ماوس كرة"، حيث استبدل العجلات بالكرة، وتمكن الجهاز من الانزلاق بسهولة في أي اتجاه، ولكن الجانب السلبي للكرة هو أنها أصبحت متسخة في كثير من الأحيان وانسدت من الغبار التي كانت لا بد من تنظيفها بانتظام للحفاظ على سلاسة حركتها.

وأدى هذا الجانب السلبي إلى التطوير التالي في عام 1980 إلى الماوس الحالى، وحصل دوجلاس أنجيلبارت على بالغة 500 ألف دولار عن اختراعاته وابتكاراته في عام 1997، وفي عام 1998 تم إدراجه في قاعة مشاهير المخترعين الوطنية.