شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: والدة حيوان البونوبو تساعده فى إيجاد رفيقة حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر بحث مؤخرا تم إجراؤه على حيوانات البونوبو فى مجلة Current Biology، والذى وجد نتائج غريبة بشأن أمهات هذا الحيوان الذين يتخذون إجراءات فعلية لضمان أن يصبح أبناؤهم آباء.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فتعمل هذه الوالدة على دعم أبنائها للحصول على رفيقة حياة من خلال منع الذكور الآخرين من التزاوج فى حين جعل أبنائها على مقربة من الإناث فى وقت الإباضة، فتزيد من فرص أبنائها فلى التكاثر ثلاثة أضعاف.

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البونوبو

ويقول مارتن سوربيك، عالم فى معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية: "هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها إظهار تأثير وجود الأم على سمة مهمة للغاية من اللياقة البدنية للذكور، وهى خصوبتهم، لقد فوجئنا برؤية أن هذه الأمهات لهن تأثير قوي ومباشر على عدد الأحفاد الذين يحصلون عليه".

ولاحظ سوربيك وزملاؤه التجمعات البرية من البونوبو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن المثير للاهتمام، أن أمهات الأمهات لم يقدمن مساعدة مماثلة لبناتهن، ولم تكن هناك أي ملاحظات حول حصول البنات على مساعدة في تربية أبنائهن.