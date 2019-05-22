"أكثر حرارة بـ 5 درجات".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

القاهرة - أ ش أ:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود غدًا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بواقع 4 إلى 5 درجات غدًا الأربعاء. وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة،...