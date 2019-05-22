شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الـ12 تطبيقا الأكثر تحميلا على أندرويد وأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من السهل تخمين أكثر تطبيقات الهواتف الذكية التى تم تنزيلها، لكن نمط الاستخدام يختلف بين مستخدمى أندرويد وأيفون، فبعض تطبيقات أندرويد الأكثر تنزيلًا ليست الأكثر شعبية بين مستخدمى أيفون، وقد عرض تقرير صدر حديثًا عن Sensor Tower، أكثر تطبيقات الهواتف الذكية تنزيلًا فى تقرير ملخص البيانات للربع الأول من 2019.

وفيما يلى 12 من أفضل تطبيقات أندرويد التى ليست الأكثر شعبية بين مستخدمى أيفون كما يلى:

- واتس آب هو تطبيق أندرويد الأكثر تنزيلًا ولكن بالنسبة لـ أيفون TikTok هو التطبيق رقم 1.

- نطبيق ماسنجر فيس بوك هو التطبيق الأكثر تنزيلًا لنظام أندرويد ولكن على جهاز أيفون يتصدر يوتيوب.

- يحتل TikTok المرتبة الثالثة لمستخدمى أندرويد بينما يتصدر انستجرام المرتبة ذاتها على أجهزة أيفون

- تطبيق Facebook هو تطبيق أندرويد الرابع الأكثر تنزيلًا، لكن بين مستخدمى أيفون ، إنه واتس آب.

- تطبيق انستجرام هو تطبيق أندرويد الخامس الأكثر تنزيلًا، أما فى أيفون هو Messenger.

- تطبيق Share it هو تطبيق السادس الأكثر تحميلا على أندرويد الأكثر تنزيلًا فى المركز السادس، بينما لمستخدمى أيفون ، فهو فيس بوك.

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- LIKE Video هو التطبيق الأندرويد الأكثر تنزيلًا فى المركز السابع، بينما على الأيفون فيأتى Netflix.

- UC Browser هو تطبيق أندرويد الثامن الأكثر تنزيلًا، أما على أجهزة أيفون تحتل خرائط Google هذه المرتبة.

- Biugo هو تطبيق أندرويد التاسع الأكثر تنزيلًا، بينما يذهب المركز التاسع على أجهزة أيفون إلى "دراسة The Great Nation"

- بأتى تطبيق Hotstar فى المرتبة العاشرة على أندرويد، بينما مستخدمي أيفون لديهم Gmail.

- سناب شات هو تطبيق أندرويد فى المركز 11، بينما في أيفون نجد Spotify

- يوتيوب هو التطبيق الأندرويد الثانى عشر الأكثر تنزيلا، أما فى أبل نجد تطبيق Toutiao